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В "Укрзализныце" назвали причину повышения цен на билеты

В "Укрзализныце" назвали причину повышения цен на билеты

“Укрзализныця” закладывает в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщил руководитель коммуникации и маркетинга “Пассажирской компании” АО “Укрзалізниця” Александр Шевченко.

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“В своём финплане на 2021 год мы закладываем плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта. Цены на путешествия железной дорогой так или иначе останутся максимально доступными в сравнении с другими видами транспорта, при этом мы продолжим делать акцент на развитии программ лояльности, особых условий для групповых перевозок, корпоративных карт и продолжим вместе с Министерством инфраструктуры работать над динамичной тарификацией и скидками. Индексации цен на пассажирские перевозки не происходило уже несколько лет, мы держали цены на протяжении всего карантина, поэтому и рост закладываем очень плавный: на 2% в месяц”, – сказал директор “Пассажирской компании “АО “Укрзализныця” Александр Перцовский.

По его словам, это позволит им получить более полумиллиарда гривен дохода, что не перекроет всех расходов на перевозки, но позволит инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.

По материалам УНН
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