Украина и Германия расширяют энергетическое сотрудничество по пяти направлениям.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время 1-го Немецко-Украинского энергетического дня в рамках Немецко-Украинского энергетического партнерства.

«Начало нового энергетического партнерства между Украиной и Германией в августе 2020 г. стало началом нового уровня диалога и сотрудничества в области энергетики», – подчеркнул Шмыгаль.

Основными направлениями партнерства были определены пять сфер:

трансформация угольных регионов,

водородная экономика,

энергоэффективность,

возобновляемые источники энергии,

декарбонизация.

Их представила Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец, напомнив: «Украина уже сделала свой выбор в пользу «зеленого э нергетического перехода».

По ее словам, в настоящее время завершается подготовка второго Национально-определенного вклада в Парижского соглашения, продолжается разработка интегрированного плана по энергетике и климату до 2030 года, также началась подготовка новой энергетической стратегии до 2050 года на базе модели низкоуглеродного развития отрасли.

Украина имеет целью переход к модели низкоуглеродного развития, нуждается в коренных изменениях в угольном секторе – от сокращения угольных электростанций до воплощения программ по переориентации занятости работников. Этот вопрос находится в фокусе внимания Министерства энергетики, которое уже разработало Концепцию реформирования угольной отрасли, согласно которой все убыточные шахты Украины закроются в течение 10 лет, а в ближайшие годы будут минимизированы дотации для угольных предприятий из бюджета.

Концепция является также базовой составляющей более масштабной программы трансформации регионов, которую готовит Министерство развития общин и территорий.