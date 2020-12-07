0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Один из старейших европейских банков выпустил свою первую криптовалюту

Один из старейших европейских банков выпустил свою первую криптовалюту

О запуске в сети Stellar нового стейблкойна EURB сообщил один старейших европейских банков Bankhaus von der Heydt – BVDH.

Цена актива привязана к курсу евро, пишет Cointelegraph.

Стейблкойн EURB – первая стабильная криптовалюта, которую выпустил банк. При запуске цифровой валюты банк сотрудничал с компанией Bitbond, которая занимается токенизацией активов. Представители учреждения сообщили, что актив полностью регулируется. Свободного доступа к торговле стейблкойном на криптовалютных биржах не будет из-за требований по идентификации пользователей и ряда норм самого регулятора. Для того, чтобы купить EURB, клиент должен открыть депозит на эскроу-счет в банке BVDH.

Разработчики финансовых приложений могут использовать стейблкойн для оперативных платежей. Благодаря Bitbond банк сохраняет за собой полный контроль над EURB, в его обязанности будет входить выпуск и уничтожение монет.

“Мы сотрудничаем с Bitbond и Stellar именно из-за упрощения процедуры выпуска и управления активами, функционирующих на основе блокчейна Stellar”, – отметил директор BVDH Филипп Доппельхаммер.

По его словам, главной целью при выпуске EURB было использование стейблкойна для проведения международных платежей клиентами компании SatoshiPay. Также этот актив может заинтересовать и другие банки.

“Банкам не удобно работать с стейблкойнами, как, например, Tether или USDC, поскольку есть риски вмешательства сторонними компаниями. Последние предпочитают цифровые активы банков, что также касается и институциональных инвесторов”, – отметил генеральный директор Bitbond Радослав Альбрехт.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.