Один из старейших европейских банков выпустил свою первую криптовалюту

О запуске в сети Stellar нового стейблкойна EURB сообщил один старейших европейских банков Bankhaus von der Heydt – BVDH.

Цена актива привязана к курсу евро, пишет Cointelegraph.

Стейблкойн EURB – первая стабильная криптовалюта, которую выпустил банк. При запуске цифровой валюты банк сотрудничал с компанией Bitbond, которая занимается токенизацией активов. Представители учреждения сообщили, что актив полностью регулируется. Свободного доступа к торговле стейблкойном на криптовалютных биржах не будет из-за требований по идентификации пользователей и ряда норм самого регулятора. Для того, чтобы купить EURB, клиент должен открыть депозит на эскроу-счет в банке BVDH.

Разработчики финансовых приложений могут использовать стейблкойн для оперативных платежей. Благодаря Bitbond банк сохраняет за собой полный контроль над EURB, в его обязанности будет входить выпуск и уничтожение монет.

“Мы сотрудничаем с Bitbond и Stellar именно из-за упрощения процедуры выпуска и управления активами, функционирующих на основе блокчейна Stellar”, – отметил директор BVDH Филипп Доппельхаммер.

По его словам, главной целью при выпуске EURB было использование стейблкойна для проведения международных платежей клиентами компании SatoshiPay. Также этот актив может заинтересовать и другие банки.

“Банкам не удобно работать с стейблкойнами, как, например, Tether или USDC, поскольку есть риски вмешательства сторонними компаниями. Последние предпочитают цифровые активы банков, что также касается и институциональных инвесторов”, – отметил генеральный директор Bitbond Радослав Альбрехт.