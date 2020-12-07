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Компания Volvo Cars будет производить собственные электродвигатели в Швеции

Компания Volvo Cars будет производить собственные электродвигатели в Швеции

Компания Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе по производству силовых агрегатов в городе Шевде, Швеция.

Об этом пресс-служба компании сообщила Finance.ua.

К 2025 году она создаст полное собственное производство электродвигателей, инвестировав 700 миллионов шведских крон (примерно 68 млн евро). Еще в начале 2020 года компания объявила о вложении средств в разработку электродвигателей следующего поколения своих авто.

С момента основания Volvo Cars в 1927 году, производство в Шевде было частью истории компании, а добавление линии производства электромоторов в деятельность завода – это интеграция традиционного и нового производства в будущем развитии Volvo Cars. На первом этапе в Шевде будут собирать электромоторы, а позже производитель введет полный процесс их производства на собственном заводе в этом городе.

Благодаря собственной разработке и производству электрических двигателей, инженеры Volvo Cars дополнительно оптимизируют электродвигатели и всю электрическую установку в новых автомобилях бренда. Это улучшит использование энергии в авто и их общую производительность.

Электрический мотор принимает на себя роль двигателя внутреннего сгорания и является фундаментальным структурным элементом электромобилей, наряду с батареей и другой электроникой. Взаимодействие между этими тремя компонентами крайне важно в разработке электрических автомобилей премиум-класса.

Другое направление деятельности на заводе в Шевде сосредоточено на производстве двигателей внутреннего сгорания, впоследствии его передадут отдельному филиалу Volvo Cars  Powertrain Engineering Sweden.

В общем проектирование и разработка электродвигателей компании происходит в Гетеборге (Швеция) и Шанхае (Китай). В начале этого года компания Volvo Cars открыла новую лабораторию электромоторов в Шанхае, дополнительно к постоянному производству электродвигателей в Гетеборге и современным лабораториям аккумуляторов в Китае и Швеции. Производитель планирует стать топ-компанией по выпуску премиальных электрокаров, ориентируясь на то, что к 2025 году половина проданных Volvo в мире будут полностью электрическими, а вторая половина – плагин-гибридными.

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По материалам Finance.UA
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