Компания Volvo Cars будет производить собственные электродвигатели в Швеции

Компания Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе по производству силовых агрегатов в городе Шевде, Швеция.
Об этом пресс-служба компании сообщила Finance.ua.
К 2025 году она создаст полное собственное производство электродвигателей, инвестировав 700 миллионов шведских крон (примерно 68 млн евро). Еще в начале 2020 года компания объявила о вложении средств в разработку электродвигателей следующего поколения своих авто.
С момента основания Volvo Cars в 1927 году, производство в Шевде было частью истории компании, а добавление линии производства электромоторов в деятельность завода – это интеграция традиционного и нового производства в будущем развитии Volvo Cars. На первом этапе в Шевде будут собирать электромоторы, а позже производитель введет полный процесс их производства на собственном заводе в этом городе.
Благодаря собственной разработке и производству электрических двигателей, инженеры Volvo Cars дополнительно оптимизируют электродвигатели и всю электрическую установку в новых автомобилях бренда. Это улучшит использование энергии в авто и их общую производительность.
Электрический мотор принимает на себя роль двигателя внутреннего сгорания и является фундаментальным структурным элементом электромобилей, наряду с батареей и другой электроникой. Взаимодействие между этими тремя компонентами крайне важно в разработке электрических автомобилей премиум-класса.
Другое направление деятельности на заводе в Шевде сосредоточено на производстве двигателей внутреннего сгорания, впоследствии его передадут отдельному филиалу Volvo Cars Powertrain Engineering Sweden.
В общем проектирование и разработка электродвигателей компании происходит в Гетеборге (Швеция) и Шанхае (Китай). В начале этого года компания Volvo Cars открыла новую лабораторию электромоторов в Шанхае, дополнительно к постоянному производству электродвигателей в Гетеборге и современным лабораториям аккумуляторов в Китае и Швеции. Производитель планирует стать топ-компанией по выпуску премиальных электрокаров, ориентируясь на то, что к 2025 году половина проданных Volvo в мире будут полностью электрическими, а вторая половина – плагин-гибридными.
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