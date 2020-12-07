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Visa и monobank запустили продажу платежных карт на кассах супермаркетов Novus

Visa и monobank запустили продажу платежных карт на кассах супермаркетов Novus

Компания платежных технологий Visa, monobank | Universal bank и сеть супермаркетов Novus запустили услугу по продаже платежных карт на кассах торговых заведений. Такая услуга предоставляется впервые в Украине.

Об этом сообщили Finance.ua в компании.

Чтобы стать клиентом банка, покупателю достаточно приобрести карту в супермаркете и пройти дистанционную верификацию.

Теперь получить карту можно в удобном режиме: без выходных, без посещения банка, одновременно с совершением повседневных покупок.

“У нас около 700 тысяч клиентов, которые полностью прошли регистрацию, но так и не забрали свою карту. Все эти клиенты, так или иначе, проходят мимо кассы в супермаркетах, на АЗС, в аптеках. Первый опыт с Novus показал, что мы можем продавать таким образом карты в большом объеме, а удаленная регистрация работает эффективно”, – отмечает маркетинг-директор monobank | Universal bank Анатолий Рогальский.

Как воспользоваться:

  • На пакете с картой покупатель найдет QR-код, который нужно отсканировать, чтобы перейти к загрузке мобильного приложения.
  • После регистрации в приложении и загрузки документов начнется видео-верификация в банке. Продолжительность такой процедуры – от 6 до 15 минут.

Стоимость. Платежная карта будет стоить 50 гривен. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее по своему усмотрению. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре 2020 года Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов – владельцев цифрового паспорта в мобильном приложении «Дія». Благодаря этому клиентом банка теперь возможно стать без визита в отделение.

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По материалам Finance.UA
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