Visa и monobank запустили продажу платежных карт на кассах супермаркетов Novus

Компания платежных технологий Visa, monobank | Universal bank и сеть супермаркетов Novus запустили услугу по продаже платежных карт на кассах торговых заведений. Такая услуга предоставляется впервые в Украине.
Об этом сообщили Finance.ua в компании.
Чтобы стать клиентом банка, покупателю достаточно приобрести карту в супермаркете и пройти дистанционную верификацию.
Теперь получить карту можно в удобном режиме: без выходных, без посещения банка, одновременно с совершением повседневных покупок.
“У нас около 700 тысяч клиентов, которые полностью прошли регистрацию, но так и не забрали свою карту. Все эти клиенты, так или иначе, проходят мимо кассы в супермаркетах, на АЗС, в аптеках. Первый опыт с Novus показал, что мы можем продавать таким образом карты в большом объеме, а удаленная регистрация работает эффективно”, – отмечает маркетинг-директор monobank | Universal bank Анатолий Рогальский.
Как воспользоваться:
Стоимость. Платежная карта будет стоить 50 гривен. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее по своему усмотрению. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.
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