НБУ снова изменил распределение полномочий между членами правления

Правление Национального банка Украины провело распределение вертикалей подчинения. Это уже второе решение по этому вопросу за последние два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Принятию решения о перераспределении вертикалей подчинения предшествовали плодотворные консультации с международными партнерами”, – говорится в сообщении.

Согласно решению, глава НБУ Кирилл Шевченко лишится части полномочий, которые он получил в октябре. Блок “Пруденциальный надзор и общие вопросы”, который был ему подчинен, разделили на два: “Пруденциальный надзор” и “Общий блок”.

К вертикали “Общий блок”, которая осталась под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управления финансовых и операционных рисков, Офис правления НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление по защите прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции

К вертикали “Пруденциальный надзор” теперь относятся следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

Управлять этой вертикалью будет Ярослав Матузка.