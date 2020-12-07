Биткоин-майнеры заработали свыше $551 млн за месяц

Последние несколько месяцев были особенно благоприятными для биткоин-инвесторов. Цена на крупнейшую по рыночной капитализации криптовалюту достигла новых рекордов, беспрецедентных как минимум за три года. Рост цены на биткоин также повлиял и на доходы так называемых майнеров.

Как сообщает UK Investor, по данным, предоставленным голландской платформой финуслуг Bankr, в период с 9 ноября по 8 декабря биткоин-майнеры заработали в общей сложности $551,45 млн, при среднем дневном уровне около $18,38 млн.

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Самый высокий дневной показатель пришелся на всплеск биткойнов, в результате которого 3 декабря выручка достигла $21,76 млн. Между тем самый низкий доход, зафиксированный за указанный период, был 14 ноября и составил $15,59 млн.

Рост доходов майнеров соответствовал периоду, когда цена на биткойн достигла самого высокого уровня с 2017 года, когда криптовалюта стоила около $20 000 долларов. 1 декабря этого года цена на цифровую валюту достигла $19 700 долларов, что является максимальным показателем за последние три года. Соответственно, доход майнеров за последние 30 дней стал одним из самых высоких почти за три года.

Повышению курса биткоина способствовали несколько факторов, в том числе растущий интерес институциональных инвесторов. Ряд организаций увеличили свои инвестиции в биткоины за последние 30 дней.