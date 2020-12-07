Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации - Ляшко

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после вакцинации.

По его словам, у людей, которые сделают прививки, устойчивость к болезни будет проявляться минимум шесть месяцев.

После введения препарата в тело человека, клетки иммунитета запомнят вирус и начнут защищать от него организм. Ляшко подробно объяснил, если гражданин пройдет полный курс вакцинации, его иммунная система сформирует антитела, которые будут противостоять COVID-19. Их количество может меняться, но эффективность противодействия останется постоянной.

Напомним, что Украина получит более восьми миллионов доз вакцины в рамках международной программы COVAX.

Параллельно Министерство здравоохранения ведет переговоры с другими производителями, чтобы закупить партию вакцины для всего населения. Сейчас Украина ориентируется на препараты от компаний AstraZeneca и Novavax.

Также Виктор Ляшко отметил, что о закупке российской вакцины речи не идет вообще. Напоминаем, что в Великобритании уже началась массовая вакцинация граждан. Сначала препарат получат медики и пожилые люди. Для этого на территории страны развернули около 70 специализированных центров. Первым человеком в мире, которому ввели вакцину от компаний Pfizer-BioNTech, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан. После прививки женщина сказала, что чувствует себя нормально, она посоветовала всем не бояться и вакцинироваться от COVID-19.