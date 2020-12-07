У Skoda Rapid все же будет преемник (фото)

Компания Skoda готовит новинку для Индии. По предварительным данным, модель построят на упрощенной версии «тележки» MQB, но при этом машине прочат бензиновую «турботройку» 1.0 TSI, которая имеется у актуального местного Рапида, пишет news.infocar.ua.
По словам представителя Skoda, новая модель дебютирует в конце 2021-го, она окажется чуть крупнее актуальной «четырехдверки». Кстати, новинку он называет именно седаном, сообщает издание Autocar India со ссылкой на топ-менеджера местного офиса марки.
Также топ-менеджер отметил, что уже видел машину, и что она «действительно красивая». К слову, пока неизвестно, как именно будут позиционировать такую Шкоду – в качестве Rapid следующего поколения или же как совершенно новую модель с другим именем.
Skoda Rapid для Индии. Длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм
Autocar India, в свою очередь, добавляет, что седан построят на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии. Напомним, за разработку этой «тележки» отвечала сама Шкода, на которой теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen на индийском рынке. Платформа, по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB, на MQB-A0-IN также будут базироваться новые компактные паркетники Skoda и Volkswagen (пока их показали только в виде концептов – Vision IN и Taigun соответственно).
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