Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by - Шмыгаль

Украина ожидает сообщения о начале миссии МВФ и выделения в ближайшее время второго транша в рамках программы Stand-by.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest.
«Мы ожидаем в ближайшее время сообщения о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение вскоре транша по программе Stand-by, которая сегодня открыта нашем государстве», – сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что в июне Украина и ЕС подписали Меморандум и Кредитное соглашение на получение нашей страной «исключительной» макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1,2 млрд евро. Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.
«В эту среду ЕС сообщил нам о выделении 600 млн евро», – добавил Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что власть, работая над поддержкой бизнеса и возобновлением экономического роста, смогли подготовить необходимый фундамент для экономического развития. Работа велась по нескольким ключевым направлениям. “Прежде всего, залогом уверенного выхода Украины из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другим финансовыми партнерами”, – подчеркнул он.
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