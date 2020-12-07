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В ЕС хотят расследовать незаконные комиссии при безналичных расчетах платежными картами

В ЕС хотят расследовать незаконные комиссии при безналичных расчетах платежными картами

В Европейском Союзе платежные системы обогатились на незаконных комиссиях при безналичных расчетах более чем на $1,2 млрд только за последние два года.

Об этом говорится в исследовании EuroCommerce в сотрудничестве с компаниями CMSPI и Zephyre.

Указано, что EuroCommerce обратилась в Еврокомиссию с требованием провести расследование по данному факту и способствовать снижению финансового бремени для бизнеса со стороны платежных сервисов.

В исследовании сообщается, что с 2018 года в ЕС ослабили контроль над соблюдением Регламента. В результате чего платежные сервисы незаконно обогатились более чем на $1,2 млрд только за последние два года.

Более того, в организации заявили, что с января 2021 года платежные системы планируют еще больше увеличить свои комиссии, что приведет к дополнительным ежегодным затратам бизнеса еще на $120 млн.

Аналитики EuroCommerce озвучили вывод, что в результате несанкционированных манипуляций с платой за перевод, объем текущих комиссий платежных сервисов уже превышает даже те суммы, которые действовали до принятия Евросоюзом Регламента, и который собственно и был призван найти баланс между платежным сервисом и клиентом.

“По сути весь позитивный эффект от принятия Регламента нивелирован. Напомним, что многие торговые точки работают с минимальной маржей, и у них нет другого выхода, кроме как переложить данную комиссию на плечи потребителя, увеличив конечную цену товара. И особенно удручает, что повышение комиссии платежных систем происходит во время пандемии. А ведь коронавирус наиболее ударил как раз по тем отраслям, которые используют карточные платежи, в том числе отели, транспортные перевозки, розничный сектор”, — отметил генеральный директор EuroCommerce Кристиан Вершуерен.

“Мы просим Европейскую Комиссию срочно рассмотреть меры по восстановлению баланса, изначально достигнутого данным Регламентом”, — обратился он.

Известно, что в странах Евросоюза размер ставок межбанковской комиссии ограничен на законодательном уровне, и составляет не более 0,2% по дебетовым картам и 0,3% по кредитным картам от каждой транзакции, совершенной с их помощью.

По материалам Дело
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