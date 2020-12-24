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Минздрав дал рекомендации путешествующим во время новогодних праздников

Минздрав дал рекомендации путешествующим во время новогодних праздников

Министерство здравоохранения дало рекомендации туристам, которые планируют путешествия во время новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса. Гражданам необходимо проверить информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие, и соблюдать правила безопасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествовать.

“Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы. Если вы уже решили поехать, чтобы увидеть информацию, которая ситуация в этой стране по COVID-19, условия визита к ней. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране”, – заявил Степанов.

Напомним, ранее в правительстве анонсировали ужесточение карантина в Украине после Нового года – новые ограничения введут с 8 по 24 января.

При этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что продление работы ресторанов на Новый год не повлияет на заболеваемость.

По материалам РБК-Украина
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