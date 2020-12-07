Украина за год нарастила денежную массу почти на четверть

По итогам ноября денежная масса в Украине увеличилась до 1,769 трлн грн. По сравнению с октябрем она выросла на 0,8%, а с ноябрем 2019-го – на 23%.

Это следует из оперативных данных, обнародованных Нацбанком.

К концу прошлого года денежная масса была на уровне 1,44 трлн грн, а по итогам октября достигла почти 1,76 трлн грн.

В то же время, согласно данным регулятора, денежная база (резервные средства) в ноябре выросла по сравнению с октябрем на 0,8%, а с аналогичным месяцем прошлого года – на 22,8%, до 586,27 млрд грн.

По итогам 2019 года денежная база составляла 477,49 млрд грн, а к концу октября увеличилась до 581,72 млрд грн.

Стоит отметить, что денежная база – совокупность обязательств Национального банка Украины в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов и кредитования экономики.



Таблица: НБУ