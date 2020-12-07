Ния Никель: сервисы электронного документооборота, которые пригодятся предпринимателям

Электронный документооборот (ЭДО) — это будущее, которое уже наступило. Горы бумаг уходят в прошлое, а на их место приходят более выгодные, быстрые, комфортные и безопасные сервисы, которые помогают бизнесу вести свои дела.
В этой колонке для Finance.ua расскажу о том, какие сервисы ЭДО уже доступны в Украине.
Сервис согласования и подписания документов: помогает увеличить количество согласованных вовремя документов, сокращает продолжительность подготовки и согласования документов в несколько раз, дает возможность сэкономить на административных и логистических расходах, обеспечивает постоянный доступ к документам и поддерживает все украинские АЦСК.
Достаточно подключиться к системе, добавить в ней своего контрагента и начать подписывать и обмениваться документами онлайн. Сервис полезен для руководителей, юристов, бухгалтеров и IT-директоров. Электронный документооборот будет доступен без установки программ на компьютер.
Максимальную безопасность документов обеспечивает создание внешних резервных копий архива.
Это сервис для компаний и предпринимателей для обмена документами между собой в электронной форме. Чтобы пользоваться им, достаточно установить приложение для браузера и зарегистрироваться.
Все документы хранятся в трех экземплярах на независимых серверах. Кроме того, для дополнительной перестраховки есть возможность загружать документы на компьютер.
Сервис позволяет организовать систему электронного документооборота в компаниях любого уровня и сфер деятельности, а также в государственных учреждениях, предприятиях и органах власти.
Он создан для автоматизации обмена документами, связанными с общей и операционной деятельностью организации. Основная цель внедрения систем Megapolis.DocNet — повышение прозрачности, управляемости и эффективности работы. Эта система охватывает все этапы жизненного цикла документов.
Этот сервис позволяет загружать документы, создавать шаблоны для дальнейшего использования, обмениваться документами и направлять их нескольким получателям. Он также поддерживает работу со всеми аккредитованными центрами сертификации ключей Украины. Его можно установить на любой компьютер или смартфон.
Документы хранятся на серверах Microsoft Azure. Доступ к документам гарантируется на уровне 99,98%. Это означает, что перерыв в доступе к данным составляет только 5 минут в месяц.
Сервис помогает создавать электронные документы и обмениваться ими с клиентами и контрагентами из любой точки мира в любое время. Созданные в нем документы являются в Украине юридически значимыми: их принимают контролирующие органы и суды.
Среди преимуществ для бизнеса — экономия времени на операционное управление и развитие бизнеса. Бизнес становится более прогнозируемым и защищенным, а собственники получают над ним больший контроль.
Это модуль электронного документооборота. Он также позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с пользователями программ FlyDoc, M.E.Doc, СОТА и FREDO с помощью сервера обмена электронными документами или с помощью ссылки на документ в почте или в других мессенджерах.
Благодаря функции «Отправить ссылку на документ» контрагенты смогут просматривать и подписывать документы, даже не имея программы ЭДО.
Сервис предназначен для обмена документами в электронном виде, подписания и хранения любых юридически значимых документов: соглашений, актов выполненных работ и счетов и работает со всеми видами ключей ЭЦП (электронно-цифровой подписи).
Также он позиционирует себя как инструмент уменьшения механической работы и мгновенного подписания первичных документов. Экономия для компании заключается в исключении физической доставки документов.
Сервис ЭДО от компании Kyivstar. Он помогает подписывать документы онлайн, согласовывать и комментировать файлы в корпоративном чате, хранить документы в электронном хранилище (облачном или на цифровом носителе), предоставляет постоянный бесперебойный доступ к файлам и позволяет находить нужные документы в электронных реестрах. Сервис будет полезен бухгалтерам, руководителям и менеджерам.
Ния Никель, частный предприниматель, основательница PR-агентства «Знать!» и студии красоты Priton Krasoty
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