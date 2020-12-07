Стоимость квартир на первичке и вторичке Киева (инфографика)

В ноябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новом жилье Киева повысилась до 27 200 грн. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 100 гривен, или 0,37%. Стоит также отметить, что цена “квадрата” в новостройках столицы в начале года, в январе, составляла 23 700 грн.
Об этом сообщает ЛУН.
Средние цены 1 м2 по районам:
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По данным аналитиков, средняя цена по классам жилья в ноябре распределилась следующим образом:
А что на вторичке? По состоянию на 1 ноября на вторичном рынке квадрат жилья стоил 38 898 грн, а уже к cередине месяца достиг показателя 41 258 грн. В конце ноября квартиры подорожали еще почти на 500 грн – до 41 719.
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