Стоимость квартир на первичке и вторичке Киева (инфографика)

В ноябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новом жилье Киева повысилась до 27 200 грн. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 100 гривен, или 0,37%. Стоит также отметить, что цена “квадрата” в новостройках столицы в начале года, в январе, составляла 23 700 грн.

Об этом сообщает ЛУН.

Средние цены 1 м2 по районам:

Печерский – 55 000 грн за “квадрат”;

Шевченковский – 34 100 грн;

Голосеевский – 30 300 грн;

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Подольский – 26 300 грн;

Соломенский – 24 000 грн;

Оболонский – 23 900 грн;

Дарницкий – 22 800 грн;

Деснянский и Святошинский – 22 500 грн.

По данным аналитиков, средняя цена по классам жилья в ноябре распределилась следующим образом:

эконом – 19 200 грн/кв. м;

комфорт – 22 800 грн/кв. м;

бизнес – 41 400 грн/кв. м;

элит – 71 200 грн/кв. м.

А что на вторичке? По состоянию на 1 ноября на вторичном рынке квадрат жилья стоил 38 898 грн, а уже к cередине месяца достиг показателя 41 258 грн. В конце ноября квартиры подорожали еще почти на 500 грн – до 41 719.