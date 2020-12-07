В Японии создадут контактные линзы с дополненной реальностью

Компания Menicon, крупнейший производитель контактных линз в Японии, подписала контракт с Mojo Vision на разработку контактных линз с системой дополненной реальности.

В настоящее время Mojo Vision работает над созданием первых в мире умных контактных линз с дополненной реальностью. В рамках контракта Mojo Vision и Menicon планируют в первую очередь подготовить технико-экономическое обоснование для оценки возможности производства нового продукта.

«Menicon является пионером в области контактных линз уже 70 лет, и мы постоянно стремимся к улучшению качества жизни пользователей контактных линз во всем мире, — заявил президент Menicon д-р Хиденари Танака (Hidenari Tanaka). — Mojo — инновационная компания с технологической платформой и видением будущего ношения контактных линз, которое соответствует устремлениям Menicon. Мы считаем, что обе компании смогут объединить набор навыков и технологий, которые будут способствовать успешной разработке действительно прорывного продукта».

Ранее в этом году Mojo Vision привлекла $51 млн в рамках раунда финансирования серии B. С учётом полученных инвестиций и финансирования серии A, на сегодняшний день компания выделила $159 млн на создание технологии, которая используется в Mojo Lens.

Mojo Vision сообщила, что она разработала несколько «прорывных технологий» для создания Mojo Lens, таких как самый маленький в мире дисплей MicroLED, с разрешением 14K пикселей на дюйм для сверхчёткого изображения. Он встроен в центр линзы и помещается прямо перед сетчаткой.

Линза Mojo Lens создана на основе контактной линзы склерального типа. В ней будут размещены такие компоненты, как крошечные биобезопасные батареи, камеры слежения за глазами и датчики изображения.

Технология Mojo Lens всё ещё находится в разработке. Mojo Vision не сообщила, когда планирует вывести её на рынок. В настоящее время компания сотрудничает с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств.