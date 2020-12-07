В Японии создадут контактные линзы с дополненной реальностью

Компания Menicon, крупнейший производитель контактных линз в Японии, подписала контракт с Mojo Vision на разработку контактных линз с системой дополненной реальности.
В настоящее время Mojo Vision работает над созданием первых в мире умных контактных линз с дополненной реальностью. В рамках контракта Mojo Vision и Menicon планируют в первую очередь подготовить технико-экономическое обоснование для оценки возможности производства нового продукта.
«Menicon является пионером в области контактных линз уже 70 лет, и мы постоянно стремимся к улучшению качества жизни пользователей контактных линз во всем мире, — заявил президент Menicon д-р Хиденари Танака (Hidenari Tanaka). — Mojo — инновационная компания с технологической платформой и видением будущего ношения контактных линз, которое соответствует устремлениям Menicon. Мы считаем, что обе компании смогут объединить набор навыков и технологий, которые будут способствовать успешной разработке действительно прорывного продукта».
Ранее в этом году Mojo Vision привлекла $51 млн в рамках раунда финансирования серии B. С учётом полученных инвестиций и финансирования серии A, на сегодняшний день компания выделила $159 млн на создание технологии, которая используется в Mojo Lens.
Mojo Vision сообщила, что она разработала несколько «прорывных технологий» для создания Mojo Lens, таких как самый маленький в мире дисплей MicroLED, с разрешением 14K пикселей на дюйм для сверхчёткого изображения. Он встроен в центр линзы и помещается прямо перед сетчаткой.
Линза Mojo Lens создана на основе контактной линзы склерального типа. В ней будут размещены такие компоненты, как крошечные биобезопасные батареи, камеры слежения за глазами и датчики изображения.
Технология Mojo Lens всё ещё находится в разработке. Mojo Vision не сообщила, когда планирует вывести её на рынок. В настоящее время компания сотрудничает с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билетыВчера, 14:00 - 683 8
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в УкраинеВчера, 11:50 - 6637 5
Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщикаВчера, 19:00 - 1331 3
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаПозавчера, 17:00 - 6873 3
В Кабмине объяснили, почему выбрали 8 января началом локдаунаВчера, 16:16 - 872 2
Украинцам будут по-новому оплачивать отпускВчера, 12:02 - 16521 1
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в УкраинеВчера, 11:50 - 6637 5
Новая почта ищет подрядчиков для ремонта 1000 отделений в 2021 годуВчера, 14:47 - 2038 1
Стало известно, как будет работать киевское метро во время локдауна в январеВчера, 15:29 - 2014
Данилишин назвал причины возросшего спроса на валютуВчера, 13:07 - 2004
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 485 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 766
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1072
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2912 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3638 7