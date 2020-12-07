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Франция оштрафовала Google и Amazon на $163 млн

Франция оштрафовала Google и Amazon на $163 млн

Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам Франции (Commission nationale de l’informatique et des libertes, CNIL) провела исследование, в результате которого выяснилось, что обе корпорации автоматически размещали «куки» на компьютерах пользователей без каких-либо взаимодействий с обеих сторон. Это касалось доменов Google.fr и Amazon.fr.

В случае с Google комиссия заметила заявление, что в случае использования сайта пользователь автоматически соглашается на использование cookie для улучшения предоставляемых услуг.

Предположительно, полученные данные использовались для рекламных целей. Эксперты также утверждают, что компании не смогли предоставить пользователям «адекватную» информацию о возможности изменения настроек. Кроме этого, даже после отключения «куков» в Google, на компьютере оставался один файл, который продолжал передавать разработчикам информацию об активности владельца.

Обе компании отвергли утверждения комиссии, заявив, что они стремятся предоставлять своим пользователям всю необходимую информацию. Представитель Amazon подчеркнул, что они «регулярно обновляют методы обеспечения конфиденциальности, чтобы отвечать растущим ожиданиям регуляторов и клиентов». В Google также утверждают, что они «придерживаются опыта предоставления предварительной информации и чётких средств контроля» и выразили готовность сотрудничать со CNIL.

Штрафы были наложены 7 декабря, но объявлены только 10 числа. Комиссия также предписала Google и Amazon устранить замечания в течение трёх месяцев. В случае невыполнения требований, им грозит штраф в $120 тысяч за каждый день задержки.

По материалам 3dnews.ru
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