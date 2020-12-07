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Биткоин постепенно вытеснит доллар - Morgan Stanley

Биткоин постепенно вытеснит доллар - Morgan Stanley

Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и биткоин уже начал постепенно заменять его в качестве инструмента платежа и сбережения.

Об этом заявил Ручир Шарма, глобальный стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley.

По его мнению, в будущем этот процесс ускорится, и тому есть несколько причин.

Во-первых, доллар держит статус резервной валюты 100 лет. В прошлом только пять стран имели такой статус: Португалия, Испания, Нидерланды, Франция и Великобритания. Валюта каждого из этих государств сохраняла свое доминирующее положение в среднем 94 года. Это поднимает вопрос о том, сколько еще продержится доллар, и что станет его преемником.

С его точки зрения, криптовалюта может претендовать на статус резервной. Спрос на биткоин вырос в кризис из-за падения доверия общества к национальным валютам. Они обесцениваются из-за политики государств по печати денег. Шарма назвал это причиной, по которой инвесторы во время пандемии начали «оптом» скупать биткоины. В результате BTC с марта подорожал на 400% и стал одной из лучших инвестиций года. Стратег добавил, что даже после окончания пандемии страны вряд ли перестанут проводить дополнительный выпуск валюты.

Во-вторых, биткоин стали использовать небольшие компании в рамках международной торговли. Это преимущественно касается таких стран, как Нигерия, где есть трудности с оборотом долларов, и как Аргентина, где курс национальной валюты крайне нестабилен. Дополнительным драйвером распространения криптовалюты в этом ключе стало участие PayPal. В ноябре платежная система добавила поддержку BTC и еще трех монет для американских пользователей и сообщила, что в 2021 году доступ к аналогичным функциям получат клиенты в других частях мира.

Третьим фактором Шарма назвал постепенное снижение скепсиса по отношению в криптовалюте. Негативно смотрят на биткоин и другие монеты в основном те, кто вырос в нецифровую эпоху, то есть старшее поколение. Молодые, наоборот, более благосклонны к цифровым активам. Согласно статистике, ими владеют 27% миллениалов, и эта доля растет, отметил стратег. Он предположил, что спрос на криптовалюты будет продолжать увеличиваться также со стороны технически подкованных людей, и эта тенденция будет усиливаться по мере введения регулирования цифровых активов правительствами.

Стремительный рост цены биткоина все еще может оказаться пузырем, предупредил Шарма. Но даже если он лопнет, удорожание криптовалют должно восприниматься странами, печатающими валюту, как сигнал. Национальные валюты, особенно доллар, не всегда будут единственным заслуживающим доверие средством обмена или платежа, резюмировал Шарма.

По материалам РБК
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