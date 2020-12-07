В NASA выбрали астронавтов, которые должны высадиться на Луну в 2024 году (фото)

В NASA определились с астронавтами, которые претендуют на место в космическом корабле Orion для полета и высадки на Луну в 2024 году по новой программе Artemis.
Как пишет CNN, таких претендентов 18 — 9 женщин и 9 мужчин. Первая женщина в истории, которая ступит на поверхность Луны, может быть в этой группе.
Потенциальных членов будущего экипажа, половина из которых уже летали в космос, представил в Космическом центре им. Кеннеди в штате Флорида вице-президент и куратор по космосу в США Майкл Пенс.
Самому старшему претенденту — 55 лет, самому младшему — 32. Средний возраст участников — от 30 до 40 лет. Их выбирали из 47 активных астронавтов NASA.
Директор Управления Джеймс Брайденстайн добавил, что группу постепенно дополнят новыми участниками тренировочной программы, в том числе из других стран.
Аэрокосмическое управление собирается высадить экипаж на Луну не позднее конца 2024 года. Хотя многое будет зависеть от того, как воспримет програму Artemis и проект полета новая администрация США.
Последним человеком на Луне был астронавт Юджин Сернан в конце 1972 года. Проект лунной программы Artemis будет состоять из трех этапов. Первые предусматривают беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить людей на Марс ориентировочно в середине 2030-х годов.
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