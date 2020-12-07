Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщика

Жители столицы могут могут избрать YASNO своим поставщиком газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Получать электроэнергию и газ от одного поставщика – это удобно и выгодно. Рассчитываться за оба вида энергоресурсов можно в едином Личном кабинете на сайте yasno.com.ua без дополнительных комиссий, а также получать скидки на энергоэффективные товары и услуги», – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
Тариф. Цена на газ в декабре составит 6,49 грн/м3.
Как начать получать газ от YASNO:
Какие документы необходимы для владельцев:
1) Заявление-присоединение;
2) Документ, определяющий право собственности на объект;
3) Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (первая и вторая страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);
4) Справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);
5) Копия последнего счета за поставки газа.
Какие документы необходимы для совладельцев:
1) Заявление-присоединение;
2) Документ, определяющий право собственности на объект;
3) Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (первая и вторая страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);
4) Справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);
5) Копия последнего счета за поставки газа;
6) Письменное согласие всех совладельцев объекта (помещения) на заключение договора на поставку природного газа частным клиентам.
Какие документы необходимы для доверенных лиц:
1) Заявление-присоединение;
2) Документ, определяющий право собственности на объект;
3) Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (первая и вторая страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);
4) Справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);
5) Копия последнего счета за поставки газа;
6) Копия доверенности на подтверждение полномочий лица на заключение договора на поставку природного газа частным клиентам.
Подать заявление-присоединение вместе с фото документов также можно через Viber.
Напомним, процедура смены поставщика газа в Украине упростилась в разы.
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