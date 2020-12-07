Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщика

Жители столицы могут могут избрать YASNO своим поставщиком газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Получать электроэнергию и газ от одного поставщика – это удобно и выгодно. Рассчитываться за оба вида энергоресурсов можно в едином Личном кабинете на сайте yasno.com.ua без дополнительных комиссий, а также получать скидки на энергоэффективные товары и услуги», – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Тариф. Цена на газ в декабре составит 6,49 грн/м3.

Как начать получать газ от YASNO:

на сайте kyiv.yasno.com.ua/gas заполнить электронное заявление-присоединение к договору о поставках газа;

добавить фото документов.

Какие документы необходимы для владельцев:

1) Заявление-присоединение;

2) Документ, определяющий право собственности на объект;

3) Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (первая и вторая страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);

4) Справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

5) Копия последнего счета за поставки газа.

Какие документы необходимы для совладельцев:

1) Заявление-присоединение;

2) Документ, определяющий право собственности на объект;

3) Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (первая и вторая страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);

4) Справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

5) Копия последнего счета за поставки газа;

6) Письменное согласие всех совладельцев объекта (помещения) на заключение договора на поставку природного газа частным клиентам.

Какие документы необходимы для доверенных лиц:

1) Заявление-присоединение;

2) Документ, определяющий право собственности на объект;

3) Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (первая и вторая страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);

4) Справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

5) Копия последнего счета за поставки газа;

6) Копия доверенности на подтверждение полномочий лица на заключение договора на поставку природного газа частным клиентам.

Подать заявление-присоединение вместе с фото документов также можно через Viber.

Напомним, процедура смены поставщика газа в Украине упростилась в разы.

Справка Finance.ua:

В Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен.

Потребитель платит именно за заказанную мощность, так как каждая газораспределительная компания должна обеспечить и поддерживать заказанную мощность в системе, независимо от того, сколько газа потребляется.

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