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Запрет новогодних вечеринок в Украине: кого коснется

Запрет новогодних вечеринок в Украине: кого коснется

До локдауна в Украине, который начнется с 8 января, ресторанам и заведениям общественного питания запрещается проводить любые новогодние празднования.

Нет такого запрета только на школьные предновогодние утренники. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии “Громадське Радіо”.

Он подчеркнул, что ограничения для работы ресторанов и кафе, а также церквей, театров, кинотеатров и музеев ввели дополнительно к тем, которые предусматривает “оранжевая” эпидемическая зона. Последние будут действовать в стране и после локдауна, так как карантин правительство продлило пока до 28 февраля включительно.

“Запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в учреждениях общественного питания”, – объяснил Ляшко.

Главный санврач подчеркивает, что перечисленные заведения и учреждения обязаны работать с соблюдением обозначенных ограничений:

  • рестораны и общепиты могут быть открыты до 23:00;
  • при этом кассовые аппараты не должны работать после 22:00 (соответственно, до этого времени в заведении должны состояться заказ и расчет).

Тем временем в школах и детских садах проводить новогодние утренники можно. Хотя только в пределах одной группы или класса.

После 8 января такие мероприятия проводить уже не разрешат, так как начнут действовать иные ограничения. Как известно, до 24 января украинские школы должны работать дистанционно или ввести каникулы. Студенты вузов тоже будут учится удаленно, деятельность продолжат только детские садики.

Справка Finance.ua:

  • Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали “зимними каникулами ради безопасности” граждан. Согласно решению, в новогоднюю ночь позволили заведениям общепита продлить работу до 01:00 вместо 23:00.
По материалам Обозреватель
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