В Кабмине объяснили, почему выбрали 8 января началом локдауна

Правительство опиралось на данные и прогнозы аналитиков Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения, определяя 8 января датой начала ужесточения карантина.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.

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“8 января было выбрано с учетом тех прогнозов, которые давали аналитики секретариата СНБО и Министерства здравоохранения, прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В этом случае предварительные прогнозы были сразу после Нового года. Посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на котором плато мы находимся, соответственно, не просто по заболеваемости, по заполняемости койкомест, и предложили дату – 8 число”, – сказал Немчинов.

По его словам, Кабмин установил, что усиленные карантинные меры в Украине будут действовать 8 – 24 января, но это не будет такой жесткий локдаун, как весной, так как тогда власть еще полностью не понимала масштабы проблемы, с которой столкнулась страна.

Сейчас ситуация стала более понятна, поэтому нет необходимости закрывать международное сообщение или полностью останавливать транспорт внутри страны, потому что люди, которые обеспечивают жизнедеятельность экономики, врачи, правоохранители не имели возможности добираться до работы, сказал Немчинов.

“На самом деле карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, – это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны. Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня, – подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. больных в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, – это возможность отодвинуть этот период”, – сказал министр.