В Латвию переехали 15 белорусских IT-компаний

За первые девять месяцев этого года в Латвию переехали 17 белорусских компаний. 15 из них работают в сфере информационно-коммуникационных технологий. Такие данные приводит ресурс Baltic Course со ссылкой на главу агентства инвестиций и развития Латвии Каспарса Рожкалнса.
Семнадцать белорусских компаний в общей сложности создали в Латвии тысячу новых рабочих мест. А всего Латвия за девять месяцев привлекла иностранных инвестиций на 204 миллиона евро, также появилось 2300 рабочих мест. По данным Рожкалнса, это крупнейший объем зарубежных инвестиций в страну за последние семь лет.
Рожкалнс отметил, что иностранных инвесторов, помимо прочего, привлекает большое количество свободных офисных площадей. Мол, до пандемии коронавируса с этим была проблема, но сейчас многие компании работают удаленно, и при необходимости легко можно найти офис.
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