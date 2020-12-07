В Латвию переехали 15 белорусских IT-компаний

За первые девять месяцев этого года в Латвию переехали 17 белорусских компаний. 15 из них работают в сфере информационно-коммуникационных технологий. Такие данные приводит ресурс Baltic Course со ссылкой на главу агентства инвестиций и развития Латвии Каспарса Рожкалнса.

Семнадцать белорусских компаний в общей сложности создали в Латвии тысячу новых рабочих мест. А всего Латвия за девять месяцев привлекла иностранных инвестиций на 204 миллиона евро, также появилось 2300 рабочих мест. По данным Рожкалнса, это крупнейший объем зарубежных инвестиций в страну за последние семь лет.

Рожкалнс отметил, что иностранных инвесторов, помимо прочего, привлекает большое количество свободных офисных площадей. Мол, до пандемии коронавируса с этим была проблема, но сейчас многие компании работают удаленно, и при необходимости легко можно найти офис.