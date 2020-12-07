0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

В Латвию переехали 15 белорусских IT-компаний

В Латвию переехали 15 белорусских IT-компаний

За первые девять месяцев этого года в Латвию переехали 17 белорусских компаний. 15 из них работают в сфере информационно-коммуникационных технологий. Такие данные приводит ресурс Baltic Course со ссылкой на главу агентства инвестиций и развития Латвии Каспарса Рожкалнса.

Семнадцать белорусских компаний в общей сложности создали в Латвии тысячу новых рабочих мест. А всего Латвия за девять месяцев привлекла иностранных инвестиций на 204 миллиона евро, также появилось 2300 рабочих мест. По данным Рожкалнса, это крупнейший объем зарубежных инвестиций в страну за последние семь лет.

Рожкалнс отметил, что иностранных инвесторов, помимо прочего, привлекает большое количество свободных офисных площадей. Мол, до пандемии коронавируса с этим была проблема, но сейчас многие компании работают удаленно, и при необходимости легко можно найти офис.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.