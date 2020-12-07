Стало известно, как будет работать киевское метро во время локдауна в январе

Метро Киева в январе будет работать несмотря на усиленный карантин.

Об этом сообщил начальник КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский на своей странице в FACEBOOK.

“Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важно соблюдение простых правил – носить маску и мыть руки после улицы. Оставайтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей!”, – написал Брагинский.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Работа транспорта не будет останавливаться – в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Справка Finance.ua:

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

По словам Шмыгаля, жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса. Предварительно, его планируют начать в период со 2 по 10 января.

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