Стало известно, как будет работать киевское метро во время локдауна в январе

Метро Киева в январе будет работать несмотря на усиленный карантин.
Об этом сообщил начальник КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский на своей странице в FACEBOOK.
“Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важно соблюдение простых правил – носить маску и мыть руки после улицы. Оставайтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей!”, – написал Брагинский.
Как ранее сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Работа транспорта не будет останавливаться – в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
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