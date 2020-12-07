Ученые создали чипы, которые могут вернуть зрение слепым

Ученые из Нидерландов разработали импланты, которые могут вернуть зрение слепым.

Об этом сообщает Science.

Устройство состоит более чем из тысячи электродов, встраиваемых в часть коры головного мозга, которая отвечает за зрение. Они способны проводить сигналы и тем самым стимулировать кору так, чтобы мозг создавал конкретное изображение.

Пока эту технологию испытали на обезьянах. Животные смогли разобрать 16 букв, которые транслировались на экран в виде точек. И хотя изобретатели считают это очень хорошим результатом, такое “зрение” еще далеко от идеального. Ведь глаз способен воспринимать больше точек, чем это было продемонстрировано во время эксперимента.

В будущем, говорят ученые, человек сможет использовать вместо глаз камеру. Она будет встроена в очки. Технология начнут внедрять уже через пару лет после усовершенствования процесса.