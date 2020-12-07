0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Ученые создали чипы, которые могут вернуть зрение слепым

Ученые создали чипы, которые могут вернуть зрение слепым

Ученые из Нидерландов разработали импланты, которые могут вернуть зрение слепым.

Об этом сообщает Science.

Устройство состоит более чем из тысячи электродов, встраиваемых в часть коры головного мозга, которая отвечает за зрение. Они способны проводить сигналы и тем самым стимулировать кору так, чтобы мозг создавал конкретное изображение.

Пока эту технологию испытали на обезьянах. Животные смогли разобрать 16 букв, которые транслировались на экран в виде точек. И хотя изобретатели считают это очень хорошим результатом, такое “зрение” еще далеко от идеального. Ведь глаз способен воспринимать больше точек, чем это было продемонстрировано во время эксперимента.

В будущем, говорят ученые, человек сможет использовать вместо глаз камеру. Она будет встроена в очки. Технология начнут внедрять уже через пару лет после усовершенствования процесса.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.