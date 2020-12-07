Новая почта ищет подрядчиков для ремонта 1000 отделений в 2021 году

Новая почта начинает проект реновации более 1700 отделений по всей Украине. На первом этапе в 2021 году компания планирует отремонтировать 1000 своих отделений – как почтовых, так и грузовых. В первую очередь ремонт будет производиться в отделениях, открытых более 2 лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая почта развивала свою сеть отделений постепенно и на основе нашего многолетнего опыта мы пришли к пониманию, каким должно быть отделение компании, чтобы быть удобным для всех – и для мам с колясками, и для людей с особыми потребностями, и для пожилых людей. Поэтому сейчас мы ищем строительных партнеров по всей Украине, чтобы привести внешний и внутренний вид наших отделений к единому и удобному стандарту», – комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.

Предпочтение среди подрядчиков будет для компаний, уже зарекомендовавших себя на рынке, и у которых есть примеры подобных успешно реализованных проектов. Кроме того, будущие партнеры должны иметь достаточное количество сотрудников в штате, чтобы иметь возможность выполнить объем работ в четко определенные сроки.

Что планирует сделать компания:

установить пандусы и велопарковки у тех отделений, где они еще не установлены;

отделения оборудовать кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями, которые смогут при необходимости вызвать оператора отделения и получать обслуживание непосредственно на улице;

внутри все отделения будут приведены к единому виду – опенспейс, чтобы клиенты могли видеть все процессы;

Все отремонтированные отделения будут иметь одинаковый цвет стен, плитку на полу и подвесной потолок, а также металлопластиковые окна и двери.

Справка Finance.ua:

С октября клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS -терминалу Ощадбанка.