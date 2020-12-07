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Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине

Если вы хотите обеспечить себе достойную старость, а ваш уровень дохода сейчас оставляет желать лучшего, самое время задуматься, что делать.

Полагаться на государство бессмысленно. Уже сейчас(согласно данных ПФУ) дефицит пенсионного фонда превышает 17 млрд. гривен . Количество пенсионеров с каждым годом неуклонно растет, а количество трудоспособного населения катастрофически уменьшается. Ориентировочно через пятнадцать лет соотношение будет примерно 1 к 2. Это значит, что Украина не сможет гарантировать выплаты пенсионерам уже через 15 лет, рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Национального университета “Львовская политехника”

“Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”, самое время задуматься о пенсии уже сейчас. “Спасение утопающих — дело рук самих утопающих”, – написали когда то непревзойденные Ильф и Петров. И сегодня эти слова становятся как никогда актуальными.

Именно поэтому 17 декабря в 11:30 по инициативе финансовых порталов Минфин и Finance.ua и при поддержке инвест партнера компании ICU состоится бесплатный онлайн вебинар на тему: “Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине”.

Эксперты, в числе которых руководитель департамента брокерского обслуживания клиентов компании ICU – Евгения Грищенко, директор по управление активами ICU
Григорий Овчаренко, финансовый консультант, партнер iPlan.ua – Василий Матий, рассмотрят следующие инструменты долгосрочного инвестирования:

  • Негосударственные пенсионные фонды;
  • Инвестиции в онлайн. ОВГЗ за 1 клик;
  • Накопительное страхование жизни;
  • Пассивное инвестирование в индексные фонды.

Зрители и слушатели вебинара смогут задать свои вопросы экспертам прямо во время прямого эфира. Для принятия участия в ивенте достаточно пройти регистрацию на странице и организаторы отправят ссылку на доступ к трансляции.

По материалам Finance.UA
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