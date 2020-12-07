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В регионы пойдет 51 миллион субвенции на зарплаты учителям

В регионы пойдет 51 миллион субвенции на зарплаты учителям

Более 51 миллиона гривен расходов субвенции для сферы образования будут перераспределены между местными бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

Соответствующее решение правительство приняло 9 декабря сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам заведений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

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Согласно решению, будут перераспределены 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в пределах расходов соответствующего региона, а также распределен резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн.

Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва происходит из-за выявленных неточностей в данных, которые возникли при представлении статистической отчетности и повлияли на формульный расчет объемов образовательной субвенции.

Напомним, в проект госбюджета-2021 заложено повышение уровня оплаты труда для педагогов в следующем году. В частности, на 20% запланировано увеличение должностных окладов (ставок заработной платы) с 1 января 2021 года.

По материалам Finance.UA
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