Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.

Об этом сообщает на сайте Верховной Рады Украины

В целом Зеленский внес два законопроекта:

об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»;

об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

Согласно первому документу, предлагается продлить военное положение в стране на 90 суток.

Второй законопроект, согласно пояснительной записке, также предусматривает продление проведения общей мобилизации с 8 февраля 2025 года на 90 суток.

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