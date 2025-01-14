Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua
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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.
Об этом сообщает на сайте Верховной Рады Украины.
В целом Зеленский внес два законопроекта:
  • об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»;
  • об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».
Согласно первому документу, предлагается продлить военное положение в стране на 90 суток.
Второй законопроект, согласно пояснительной записке, также предусматривает продление проведения общей мобилизации с 8 февраля 2025 года на 90 суток.
По материалам:
РБК-Україна
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