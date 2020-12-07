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Из COVID-фонда на медиков выделят 5,3 млрд гривен: на что пойдут средства

Из COVID-фонда на медиков выделят 5,3 млрд гривен: на что пойдут средства

На нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделят 5,26 миллиарда гривен. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал соответствующее решение в ходе заседания.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Слуга народа” в своем Telegram.

“Дополнительные деньги направят за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения”, – отметили в комитете.

Подчеркивается, что средства пойдут на оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь этого года лицам с подозрением на коронавирус; а также на госпитализацию и лечение тех, у кого подтвердился коронавирус.

В пакеты этих услуг входит тестирование, приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ, оплата труда медиков и тому подобное.

Напомним, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы уже 45,4 млрд грн. Таковы данные по состоянию на 7 декабря. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%.

По материалам РБК-Украина
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