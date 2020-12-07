Из COVID-фонда на медиков выделят 5,3 млрд гривен: на что пойдут средства

На нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделят 5,26 миллиарда гривен. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал соответствующее решение в ходе заседания.
Об этом сообщает пресс-служба партии “Слуга народа” в своем Telegram.
“Дополнительные деньги направят за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения”, – отметили в комитете.
Подчеркивается, что средства пойдут на оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь этого года лицам с подозрением на коронавирус; а также на госпитализацию и лечение тех, у кого подтвердился коронавирус.
В пакеты этих услуг входит тестирование, приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ, оплата труда медиков и тому подобное.
Напомним, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы уже 45,4 млрд грн. Таковы данные по состоянию на 7 декабря. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2989 7
Израиль получил первую партию вакцины от COVID-19Вчера, 17:41 - 958 4
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине4 ч. назад - 2195 3
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 4262 3
В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрылиВчера, 17:27 - 296 3
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 4262 3
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2989 7
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине4 ч. назад - 2195 3
Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск3 ч. назад - 1464
Усиленный карантин в январе: что и как будет работать (инфографика)7 ч. назад - 1194
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 389 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 712
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1019
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2847 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3592 7