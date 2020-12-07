Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций Коломойскому

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Triantal Investments по возврату им акций. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого антиколомойского закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Triantal Investments по возврату им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров «ПриватБанка», крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финусреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как «ПриватБанк» и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, которые владели соответственно 41,6572% и 16,5748% акций «ПриватБанка», о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций «ПриватБанка» и одновременно отклонил ходатайство Минфина, просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же в список ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, «ПриватБанк», а также хранители «Укрэксимбанк» и «Солид Днепр».

Затем заседание суда по иску неоднократно переносили, а ходатайство ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклоняли.