Повышение существенно: министр рассказала о размере пенсий с 1 января

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о том, кому и на сколько повысят пенсии с 1 января.
«В сентябре мы приняли постановление для того, чтобы спланировать свои расходы и понять, как нам спланировать следующий год в части повышения пенсий. Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин», – отметила министр.
По ее словам, министерство повышает минимальную пенсионную выплату, и повышается она существенно – на 400 грн.
«То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн. Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 85 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса», – заявила Лазебная.
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