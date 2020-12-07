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От З до 10 миллиардов в год: в Раде оценили объем коррупции в строительстве

От З до 10 миллиардов в год: в Раде оценили объем коррупции в строительстве

В Украине коррупция в строительной сфере составляет от 3 до 10 миллиардов гривен в год. В Верховной Раде связывают это с использованием устаревшей системы строительных норм.

Об этом в интервью сообщила заместителем главы фракции “Слуга народа” Елена Шуляк.

По ее словам, цифры коррупции в строительстве могут быть и больше.

“Коррупция в строительной сфере составляет от 3 до 10 млрд гривен в год по всей Украине. Это если считать очень аккуратно и осторожно”, – заявила Шуляк.

Нардеп отметила, что строительство всегда было коррумпированной сферой по ряду причин.

“Практически ни один проект не может быть выполнен без нарушений. Потому что в Украине мы используем невероятно устаревшую систему государственных строительных норм (ГСН – государственные строительные нормы, – ред.)”, – добавила она.

По материалам РБК-Украина
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