0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Эксперимент с водительскими е-удостоверениями продлили на 2021 год

Эксперимент с водительскими е-удостоверениями продлили на 2021 год

Кабинет министров Украины продолжил реализацию проекта по внедрению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 9 декабря.

Согласно тексту пояснительной записки, в согласно постановлению, принятому в 2019 году, экспериментальный проект в рамках которого водительское е-удостоверение и е-свидетельство о регистрации можно предъявлять полицейским вместо физических копий документов, должен был продолжаться до 29 ноября 2020 года. Поскольку в соответствии с действующим законодательством Кабмин имеет право вводить эксперименты в сферах своей ответственности не более чем в течение двух лет, проект с е-удостоверениями водителя может быть продлен до 29 ноября 2021 года.

Таким образом украинские водители смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и справки о регистрации транспортного средства в течение еще 10 месяцев.

Справка Finance.ua:

  • Постановление Кабинета министров № 956 «О реализации экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства» было принято правительством 23 октября 2019 года.
  • Министерство внутренних дел Украины ввело для украинских водителей новые онлайн-услуги, которыми можно воспользоваться в личном электронном кабинете водителя.
  • В Министерстве внутренних дел рассказали, как вернуть водительское удостоверение после того, как вас его лишили.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.