Эксперимент с водительскими е-удостоверениями продлили на 2021 год

Кабинет министров Украины продолжил реализацию проекта по внедрению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 9 декабря.

Согласно тексту пояснительной записки, в согласно постановлению, принятому в 2019 году, экспериментальный проект в рамках которого водительское е-удостоверение и е-свидетельство о регистрации можно предъявлять полицейским вместо физических копий документов, должен был продолжаться до 29 ноября 2020 года. Поскольку в соответствии с действующим законодательством Кабмин имеет право вводить эксперименты в сферах своей ответственности не более чем в течение двух лет, проект с е-удостоверениями водителя может быть продлен до 29 ноября 2021 года.

Таким образом украинские водители смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и справки о регистрации транспортного средства в течение еще 10 месяцев.

Справка Finance.ua:

Постановление Кабинета министров № 956 «О реализации экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства» было принято правительством 23 октября 2019 года.

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