Google упростит менеджер паролей Chrome

Год назад Chrome научился вводить платежные данные без включенной услуги синхронизации устройств. Достаточно авторизоваться в браузере и он введет на сайте, данные хранящиеся в Google Account. Теперь Google еще больше облегчит автоматический ввод конфиденциальной информации, среди которой и пароли на сайтах.
Как сказано в официальном блоге разработчиков, версия Chrome на Android совсем скоро позволит авторизоваться в браузере одним нажатием под любым профилем, который вы ранее использовали на устройстве.
После авторизации в браузере пользователь получает быстрый доступ к платежным реквизитам, хранящимся в этом аккаунте Google. Нужно только указать CVC карты или подтвердить свою личность с помощью биометрии. Также можно использовать новую карту и хранить ее данные на этом аккаунте.
Google также упрощает доступ к паролям и их сохранению в Google Account. В ближайшем будущем Chrome сможет автоматически вводить пароли, которые вы сохранили в своем аккаунте – опять-таки даже без синхронизации браузеров.
При сохранении пароля Chrome предложит выбор: сохранить его локально в устройстве или в Google Account. Если пользователь выберет второй вариант – пароли станут доступны на всех устройствах.
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