В Китае запретили американский Tripadvisor и ещё более сотни приложений

Китайские власти удалили популярное американское приложение Tripadvisor из магазинов мобильных приложений в стране, пишет hi-tech.ua.

В заявлении, опубликованном во вторник, Управление по вопросам киберпространства КНР сообщило об удалении 105 приложений, которые считаются «незаконными».

Большинство закрытых приложений принадлежали китайским фирмам. Создатели Tripadvisor пока никак не прокомментировали запрет. Управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что удалённые приложения были первыми из многих, которые будут удалены в ходе широкомасштабной очистки онлайн-контента, стартовавшей в ноябре 2020 года.

Кампания направлена на удаление приложений и контента, связанных с незаконной деятельностью, порнографией, проституцией, насилием, обманом или азартными играми. Регулятор заявил о своём намерении продолжить укреплять свои процессы надзора и мониторинга информационных служб мобильных приложений, оперативно очищать и удалять незаконные мобильные приложения и магазины приложений, а также стремиться к созданию чистого киберпространства.