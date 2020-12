Google создала приложение Look to Speak, которое позволяет выбирать фразы для общения с помощью движений глаз

Компания Google разработала новое экспериментальное приложение для платформы Android, которое призвано упростить общение для людей с дефектами речи и моторики. Приложение Look to Speak позволяет пользователям глазами выбирать заранее выбранные фразы на экране смартфона. Приложение общедоступно и совместимо с Android 9.0 и более новыми версиями ОС, включая Android One.

В разработке принимал участие высококвалифицированный логопед Ричард Кейв. Он работает с людьми, у которых имеются дефекты речи и моторики, а также с неговорящими людьми, которым нужна помощь в общении. Приложение Look to Speak является одним из проектов Google Start with One, Invent for Many в рамках платформы Experiments with Google. Такие проекты начинаются одним человеком в попытке сделать что-то полезное для большого сообщества.

Приложение предназначено для работы на мобильном устройстве и поддерживает более сложные вспомогательные технологии. Расположив смартфон немного ниже уровня глаз, пользователю нужно посмотреть влево или вправо, чтобы выбрать из списка фразы, которые устройство затем произносит вслух. Фразы можно персонализировать, чтобы пользователи могли передавать свои аутентичные голоса, отмечает Кейв. По данным Google, все данные в приложении Look to Speak конфиденциальны и никогда не покидают смартфон.

На текущий момент в приложении Look to Speak есть один недостаток. Вспомогательное меню настройки приложения, в котором можно редактировать фразы и настраивать параметры взгляда, недоступно для вызова глазами и требует ручного нажатия на экран смартфона. Тем не менее, Ричард Кейв говорит, что приложение Look to Speak было хорошо воспринято целевой аудиторией. Пользователи сочли его полезным в тех случаях, когда другие специальные устройства могут быть недоступны, например, в пути, в душе, в экстренных ситуациях или на улице.