Антонов переводит Ан-225 «Мрия» на обслуживание коммерческих рейсов

Украинская компания «Авиалинии Антонова» (Antonov Airlines) заявила о вводе в полноценную коммерческую эксплуатацию крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 «Мрия». По словам представителей компании, это сделано для увеличения суммарной грузоподъемности авиафлота «Авиалинии Антонова», в состав которого помимо «Мрии» входят семь самолетов Ан-124 «Руслан» и другие модели ГП «Антонов», включая Ан-22 «Антей» и Ан-70.
«Для увеличения доступной грузоподъемности «Авиалинии Антонова» введут в коммерческую эксплуатацию самолет Ан-225», — отметили в «Авиалиниях Антонова».
В Antonov Airlines не стали уточнять, на каких конкретно коммерческих маршрутах будет задействован этот самолет, однако практически наверняка Ан-225 «Мрия» будет использоваться для перевозки гуманитарных и медицинских грузов. Недавно этот самолет модернизировали и запустили в очередной рейс после двухлетнего простоя.
Напомним, что весной текущего года из-за роста заказов на грузовые авиаперевозки «Авиалинии Антонова» отправили в рейс крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей». В свою очередь для доставки медицинских средств по всему миру, включая Украину, регулярно использовались более современные Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».
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