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Volvo в будущем будет выпускать почти одни кроссоверы

Volvo в будущем будет выпускать почти одни кроссоверы

В будущем кроссоверы займут 75% в продажах компании Volvo. Такое заявление сделал глава Volvo Cars Хакан Самуельссон.

Нужно отметить, что шведский автопроизводитель уже близок к этой цифре. Если в 2019 году кроссоверы заняли 61% в продажах Volvo, то за первые 11 месяцев 2020 года – 71%.

Самуельссон считает, что спрос на кроссоверы будет еще больше увеличиваться, поэтому его компания в ближайшие несколько лет предложит автолюбителям новые модели в этом сегменте.

Так, шведский автопроизводитель планирует разработать и выпустить на рынок новый компактный электрический кроссовер. Правда, его создадут вместе с китайской компанией Geely. Сколько он сможет проехать на одной подзарядке – не известно. Также пока не известно его название.

Кроме того, ходят слухи, что шведы разработают новый топовый SUV, который получит обозначение XC100. В модельной линейке Volvo он займет место над XC90.

По материалам autonews.ua
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