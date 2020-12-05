Рынок новых авто упал на 15% (инфографика)

В течение ноября в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в октябре этого года.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга сайта по продаже автомобилей RST.ua.
Общая сумма затрат на покупку этих авто составила 220 млн долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.
Какие авто чаще всего регистрировали:
Инфографика: RST.ua
В прошлом месяце украинцы приобрели 5,2 тыс. кроссоверов, что составляет 73% от общего объема рынка новых авто. Доля автомобилей, оборудованных дизельными моторами, составила 33%. Автомобили цене от 35 тыс. долларов составили 26% рынка.
Самые дорогие авто, которые покупали украинцы в ноябре:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном месте8 ч. назад - 1209 12
В Киеве запустили камеру автофиксации нарушений ПДД с дополнительной функциейВчера, 15:15 - 7785 8
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода Ахметова11 ч. назад - 1348 5
В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla11 ч. назад - 2345 5
Стали известны даты нового локдауна – источники9 ч. назад - 2601 4
В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla11 ч. назад - 2345 5
Apple официально снизила стоимость своих популярных iPhone18 ч. назад - 2158
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"5 ч. назад - 1404 4
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода Ахметова11 ч. назад - 1348 5
Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)Вчера, 16:10 - 270 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)Позавчера, 12:17 - 636
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 934
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2683 6
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3529 7