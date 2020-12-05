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Рынок новых авто упал на 15% (инфографика)

Рынок новых авто упал на 15% (инфографика)

В течение ноября в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в октябре этого года.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Общая сумма затрат на покупку этих авто составила 220 млн долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

Какие авто чаще всего регистрировали:

  • Renault – в прошлом месяце в Украине приобрели 1,2 тыс. таких автомобилей;
  • Toyota и Kia – доля этих трех брендов составляла 35% от общего количества продаж в прошлом месяце;
  • кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей;
  • также часто регистрировали Kia Sportage и Renault Duster.


Инфографика: RST.ua

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,2 тыс. кроссоверов, что составляет 73% от общего объема рынка новых авто. Доля автомобилей, оборудованных дизельными моторами, составила 33%. Автомобили цене от 35 тыс. долларов составили 26% рынка.

Самые дорогие авто, которые покупали украинцы в ноябре:

  • 1 Rolls-Royce Cullinan (475 тыс. долларов);
  • 1 Rolls-Royce Wraith (450 тыс. долларов);
  • 2 Aston Martin DBX (каждый стоимостью от 250 тыс. долларов);
  • 2 Bentley Continental GT (по 300 тыс. долларов за авто);
  • 13 Land Rover Range Rover (по 160 тыс. долларов за авто);
  • 17 Mercedes-Benz G-Class (по 150 тыс. долларов);
  • 8 Porsche Taycan (по 115 тыс. долларов);
  • 24 Lexus LX (по 110 тыс. долларов);
  • 1 BMW 7-Series (110 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования).

Справка Finance.ua:

  • В октябре в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей.
  • Общая сумма затрат на покупку этих авто составила 260 млн долларов США.
  • Тогда среди брендов также чаще регистрировали автомобили Renault, но среди моделей самым популярным авто был Kia Sportage.

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По материалам Finance.UA
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