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Франция планирует построить новый атомный авианосец за 7 миллиардов евро

Франция планирует построить новый атомный авианосец за 7 миллиардов евро

Франция планирует в 2038 году ввести в действие новый атомный авианосец, который заменит единый действующий французский авианесущий корабль с ядерной силовой установкой “Шарль де Голль”.

Об этом во вторник, 8 декабря, объявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита на предприятие Framatome, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на RFI.

“Шарль де Голль” подойдет к концу своей жизни в 2038 году. Поэтому я решил, что будущий авианосец для нашего военно-морского флота, как и “Шарль де Голль”, будет с атомной установкой”, – заявил президент Макрон на заводе в Ле-Крезо, где производят детали для ядерных реакторов гражданского и военного назначения.

Такого типа боевыми авианосцами обладают только государства с “клуба” крупнейших военных держав. Макрон подчеркнул, что атомные технологии остаются краеугольным камнем французской стратегической автономии и сил сдерживания.

Новейший атомный авианосец будет строиться на верфи в Сен-Назер. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд евро, пишет газета Le Monde.

По информации Franceinfo, французское государство инвестирует 1 млрд евро в проект на этапе разработки – до 2025 года, когда должно начаться строительство.

Ожидается, что для его воплощения будут открыты около двух тысяч рабочих мест в различных регионах страны.

Строительство планируется завершить до 2036 года. Новый авианосец должен быть введен в эксплуатацию до 2038-го и остаться на службе до 2080 года.

По материалам Економічна Правда
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