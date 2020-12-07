В этом году Укроборонпром выполнил госзаказов на 13 миллиардов

ГК “Укроборонпром” за 11 месяцев 2020 года выполнил 256 контрактов по госзаказам в сумме 13 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Сейчас госконцерн сообщает о выполнении 99% госзаказов, до конца года намерен завершить все 100%. До конца года также ожидается заключение контрактов с Минобороны на 2021 год на сумму в 6,5 миллиарда гривен.
За 11 месяцев Укроборонпром выпустил и модернизировал 3950 единиц техники, еще 1303 единицы двигателей и комплектующих было отремонтировано.
Больше всего изготовили и модернизировали ракетно-артиллерийского вооружения (2494 единицы), отремонтировали – бронетанковой техники (546 единиц).
Заказчиками предприятий “оборонки” являются Минобороны, Нацгвардия, Госпогранслужбы и Главное управление разведки Минобороны.
По состоянию на ноябрь 2020 года к выполнению государственного оборонного заказа привлечены 46 предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.
“Укроборонпром” информирует, что на концерн приходится 36% общего объема госзаказа оборонной отрасли. Остальные потребности заказчиков возложена на спецэкспортеров – 10%, и частных производителей – 54%.
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