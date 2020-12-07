0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

В этом году Укроборонпром выполнил госзаказов на 13 миллиардов

В этом году Укроборонпром выполнил госзаказов на 13 миллиардов

ГК “Укроборонпром” за 11 месяцев 2020 года выполнил 256 контрактов по госзаказам в сумме 13 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Сейчас госконцерн сообщает о выполнении 99% госзаказов, до конца года намерен завершить все 100%. До конца года также ожидается заключение контрактов с Минобороны на 2021 год на сумму в 6,5 миллиарда гривен.

За 11 месяцев Укроборонпром выпустил и модернизировал 3950 единиц техники, еще 1303 единицы двигателей и комплектующих было отремонтировано.

Больше всего изготовили и модернизировали ракетно-артиллерийского вооружения (2494 единицы), отремонтировали – бронетанковой техники (546 единиц).

Заказчиками предприятий “оборонки” являются Минобороны, Нацгвардия, Госпогранслужбы и Главное управление разведки Минобороны.

По состоянию на ноябрь 2020 года к выполнению государственного оборонного заказа привлечены 46 предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.

“Укроборонпром” информирует, что на концерн приходится 36% общего объема госзаказа оборонной отрасли. Остальные потребности заказчиков возложена на спецэкспортеров – 10%, и частных производителей – 54%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.