В Минфине рассказали о погашении долгов «Кузницы на Рыбальском»

В конце ноября ЧАО “Завод Кузница на Рыбальском” вернуло в госбюджет средства, которые Министерство финансов выплатило по его долгам.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул: “Ситуация, когда государство вынуждено рассчитываться с банком за просроченную задолженность частной компании, для последних лет нетипична, но и не уникальна. Дело в том, что ЧАО, которое должно было за счет средств государственного Укрэксимбанка выполнить заказ Министерства обороны, не смогло рассчитаться с кредитором. Поэтому и сработал механизм госгарантий – Министерство финансов вынуждено было заплатить банку. Сразу же мы задействовали предусмотренные законом механизмы взыскания задолженности непосредственно с заёмщика. И как только в ноябре Минобороны перечислило “Кузнице” почти 700 млн гривен на выполнение заказа, просроченную задолженность предприятия перед государством – 300 млн гривен – долг был погашен. Кроме того, завод уплатил более 6 млн гривен пени”.

По словам Сергея Марченко, согласно кредитному договору, до конца года компания должна заплатить банку еще 40 млн гривен. По сравнению с основой частью задолженности это – незначительная сумма. То есть, “финансовый пожар” удалось потушить.

При этом, как отмечает чиновник, ситуация, когда кто-то с кем-то вовремя не рассчитался, могла произойти в любой момент с любым предприятием. И если на это вовремя реагировать, об особых опасностях речь не идет: государство способно компенсировать убытки. Тем более, когда речь идет о работающем предприятии. У Налоговой есть инструментарий, необходимый для взыскания задолженности. “Словом, ситуация сейчас кардинально отличается от событий конца девяностых – начала 2000-х годов, когда во многих случаях государственные гарантии предоставлялись на кредиты, взятые фиктивными фирмами. Сейчас же такие схемы невозможны”, – заверил Марченко.

Конфликт вокруг долга “Кузницы на Рыбальском” чиновник считает исчерпанным. “Теперь есть надежда, что все “получат свое”: Минобороны – корабль, ЧАО “Кузница на Рыбальском”- деньги за выполненный заказ, Укрэксимбанк – вернет заемные средства и заработает на процентах”, – отмечает глава Минфина.

Напомним, в 2017 году правительство предоставило госгарантию по кредиту ЗАО “Завод Кузница на Рыбальском” от Укрэксимбанка. Предприятие заняло 334 миллиона гривен. В период с 27 июля 2018 г. по 24 октября 2019 г. завод вернул банку 330 тысяч гривен долга и оплатил проценты – почти 36 миллионов. Но в начале нынешнего года Укрэксимбанк обратился в Минфин с требованием о выполнении гарантийных обязательств. Поскольку завод не смог произвести очередной платеж. Всего с апреля по ноябрь на выполнение гарантийных обязательств Госказначейство перечислило банку более 301 млн гривен (252 миллиона – сумма долга, более 48 млн – проценты, полмиллиона гривен – пеня). 20 ноября “Завод Кузница на Рыбальском” погасил всю задолженность перед бюджетом. После того, как получил от Министерства обороны 688 миллионов гривен на выполнение заказа.