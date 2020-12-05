IT-компании и ФЛП: как это работает в других странах - мнение эксперта (видео)

В Украине IT-компании всегда “обрастают” ФЛП. Как это работает в других странах и в чем отличия с Украиной, мы узнали от Андрея Яворского, вице-президента по стратегии и технологиям компании GlobalLogic.

По его словам, эта форма занятости оптимальная на данный момент.

“Режим ФЛП в Украине стал инновационным в рамках экономик других стран. Потому что он, как никто другой, отвечает потребностям креативного класса, экономики фрилансеров, экономики непостоянной занятости, а профессионалов, которые востребованы во многих компаниях, – говорит Яворский. – Ты можешь реализовывать себя как специалист, где тебе интересно. Нам бы хотелось видеть похожие альтернативы в других странах, потому что они востребованы людьми”, – отметил он.

При этом представитель GlobalLogic ответил, что в других странах “более классическое законодательство”.

“Похожие модели существуют в Европе. Правда, они выглядят не совсем так, как наш ФЛП. Вместе с тем в этих странах часто в два раза уменьшена налоговая нагрузка и человек может как хочет распоряжаться своими пенсионными накоплениями. Также в этих странах работает прогрессивная налоговая система. Если взять, например, в Польше, то там финальное налогообложение – около 40%, а у похожего самозанятого человека может быть в два раза меньше”.