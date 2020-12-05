В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрыли

За день в Украине в среднем раскрывают 44 коррупционных правонарушения.

Об этом сообщила глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова на своей странице в FACEBOOK.

За 8 месяцев было раскрыто 7748 коррупционных преступлений.

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“Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, уведомленных о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1606”, – отметила Венедиктова.

Статистика по раскрытию коррупционных преступлений: