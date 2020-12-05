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В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрыли

В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрыли

За день в Украине в среднем раскрывают 44 коррупционных правонарушения.

Об этом сообщила глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова на своей странице в FACEBOOK.

За 8 месяцев было раскрыто 7748 коррупционных преступлений.

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“Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, уведомленных о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1606”, – отметила Венедиктова.

Статистика по раскрытию коррупционных преступлений:

  • на 40% увеличилось количество переданных в суд уголовных производств с обвинительными актами 1764 – в 2020 году, 1291, – в 2019;
  • к уголовной ответственности привлекли 2937 человек, из них 923 – правоохранители, 165 – депутаты разных уровней, 21 – прокурор;
  • осуждены за коррупцию – 408 человек;
  • сумма установленных убытков государству – 278 миллионов гривен в 2020 году, 34 миллиона гривен – в 2019-м;
  • сумма возмещенных убытков увеличилась на 40%;
  • сумма арестованного имущества увеличилась на 90% и составляет 63 миллиона гривен.
По материалам Телеканал 24
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