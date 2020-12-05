Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 16 миллиардов

На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря Минфин привлек в госбюджет 15,96 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
“Спрос инвесторов на 5-летние ценные бумаги в гривне вернулся. На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один – в иностранной.
Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет, в долларах США – 1 год”, – говорится в сообщении.
От размещения ОВГЗ в гривне в госбюджет привлекли 10 199 млн грн.
При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных – 10,49%, 1-летних – 11,22%, 2-летних – 11,67%, 4-летних – 11,89% 5-летних – 12,04%.
От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 204 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%.
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