Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода Ахметова

Енакиевский металлургический завод взыскал из государственного бюджета долг по возмещению налога на добавленную стоимость в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.
Так, Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым был частично удовлетворен иск ЧАО “Енакиевский металлургический завод” (г. Мариуполь) к налоговикам и Главному управлению Государственной казначейской службы в г. Киеве.
Этим решением взыскано с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.
Суд апелляционной инстанции также решил, что “налоговый орган допустил противоправную бездеятельность относительно непредставления в орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, заключения с указанием суммы налога, подлежащего возмещению”.
По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО “Енакиевский металлургический завод” является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия – в т.ч. Вадим Новинский.
Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы “Метинвест”, она лишилась контроля над активами и имуществом завода в марте 2017 года.
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