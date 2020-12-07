Genesis представил люксовый хэтчбек с четырьмя режимами управления (фото, видео)

Genesis Motor, которая является суббрендом южнокорейской компании Hyundai, представила новый автомобиль 2022 Genesis GV70.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Будущие покупатели хэтчбека могут выбрать между двумя двигателями: 2,5-литровый с четырьмя цилиндрами (304 лошадиные силы) или 3,5-литровий V6 с двойным турбонаддувом (380 л.с.).

Всего будет доступно четыре режима управления: эко, комфорт, спорт и обычный.



Фото: Car Buzz

Внутри автомобиля встроен 37-сантиметровый сенсорный жидкокристаллический дисплей, который считывает отпечатки пальцев.

Отмечается, что в настоящее время стоимость одного экземпляра неизвестна, однако первые автомобили должны появиться у американских дилеров в конце следующего года.