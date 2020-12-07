0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Genesis представил люксовый хэтчбек с четырьмя режимами управления (фото, видео)

Genesis представил люксовый хэтчбек с четырьмя режимами управления (фото, видео)

Genesis Motor, которая является суббрендом южнокорейской компании Hyundai, представила новый автомобиль 2022 Genesis GV70.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Будущие покупатели хэтчбека могут выбрать между двумя двигателями: 2,5-литровый с четырьмя цилиндрами (304 лошадиные силы) или 3,5-литровий V6 с двойным турбонаддувом (380 л.с.).

Всего будет доступно четыре режима управления: эко, комфорт, спорт и обычный.


Фото: Car Buzz

Внутри автомобиля встроен 37-сантиметровый сенсорный жидкокристаллический дисплей, который считывает отпечатки пальцев.

Отмечается, что в настоящее время стоимость одного экземпляра неизвестна, однако первые автомобили должны появиться у американских дилеров в конце следующего года.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.