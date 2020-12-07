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Столичный рынок нового жилья вошел в пике

Столичный рынок нового жилья вошел в пике

Согласно данным Госстата за первое полугодие, количество квадратных метров жилья, введенного в эксплуатацию в столице, просело на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Причины падения эксперты связывают, в том числе, и с реформой ГАСИ.

При этом индекс строительной продукции (выполненных строительных работ) уменьшился за 7 месяцев этого года по сравнению с январем-июлем 2019 года всего на 5,9%.

“Эти данные говорят, что рынок живет и активно развивается”, – заметила Ангелина Деревлева.

Пригородные объекты по цене столичных. В пригороде Киева себестоимость строительства в среднем на 15-20% ниже, чем в Киеве, преимущественно за счет качества используемых материалов и этажности строительства.

При этом пригородные объекты, в которых используются более качественные материалы (бизнес-класс), стоимость строительства соизмерима с киевскими объектами аналогичного класса.

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“По мере активизации работ на стройплощадках, к середине сентября стала заметна ценовая динамика на стройматериалы”, – рассказала Виктория Нерода.

Берут больше времени “на подумать”. В 2021 году количество долгостроев будет расти, считают эксперты. В этой связи потенциальным инвесторам будет все сложнее принимать решение об инвестировании в строящийся объект.

“Срок принятия решения об инвестировании в покупку жилья может увеличиться в среднем до 3-6 месяцев”, – подчеркнула Ангелина Деревлева.

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По материалам УБР
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