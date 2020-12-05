Стройматериалы подорожают: как это скажется на ценах ЖК

В следующем году цены на стройматериалы могут вырасти на 10-17%. К тому же, говорят эксперты строительного рынка, некоторые производители уже задумываются закладывать в цену себестоимости материалов курс 30-31 грн/$.

Прежде всего, на росте цен скажется ожидаемое оживление первичного рынка в 2021 году и, соответственно, повышение спроса на стройматериалы. Немаловажным фактором роста стоимости стройматериалов может стать и рост курса доллара.

Причем на цены самих квартир такое возможное подорожание стройматериалов повлияет, скорее всего, неоднородно: где-то цены вырастут, где-то останутся на прежнем уровне, а где-то и вовсе опустятся (в долларовом эквиваленте).

Какие ЖК ждет подорожание. Очевидно, что поднять ценники не побоятся в наиболее востребованных ЖК. При этом премиум-сегмент “попридержит коней” с пересмотром прайсов.

На сколько именно может вырасти цена квадратного метра – эксперты сказать пока затрудняются из-за отсутствия каких-либо вводных по срокам возможного локдауна и степени ограничений.

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“У “комфорта” и “бизнес”-классов больше шансов поднять цены в следующем году, особенно у проектов на высокой стадии готовности. “Эконом” может стать дешевле еще на 3-5% в долларовом эквиваленте. “Премиум” останется на прежнем уровне, но не стоит ждать в следующем году выхода на рынок новых проектов”, – рассказала эксперт рынка недвижимости UBR.ua Ангелина Деревлева.

Как сказали нам эксперты, в зависимости от используемых стройматериалов, разница в себестоимости строительства жилья может достигать 25%.

“Такой ценовой разрыв наблюдается между объектами эконом-класса и новых форматов жилья, таких как, например, nature friendly в ближайшем пригороде столицы. Именно в объектах новых форматов наблюдается оптимальное сочетание цены кв.м с качеством строительства и создаваемыми объектами инфраструктуры, рекреации”, – подметила рыночный эксперт Виктория Нерода.

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